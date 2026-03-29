Каталонці отримали серйозний удар у вирішальний момент сезону. У клубі не приховують роздратування тим, що травма важливого гравця сталася під час міжнародної паузи, пише barcablaugranes.

Що відбулося з Рафіньєю?

Вінгер отримав ушкодження задньої поверхні стегна під час товариського матчу Бразилії проти Франції. Медичне обстеження підтвердило, що футболіст вибув приблизно на п’ять тижнів.

Через це Рафінья пропустить обидва чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів, де Барселона має зустрітися з Атлетіко. Для каталонців це особливо болісна втрата, адже бразилець був одним із найрезультативніших гравців команди цього сезону.

У клубі звинуватили календар збірних

У Барселоні різко відреагували на ситуацію, адже травма сталася не в офіційному турнірі, а у товариській грі. Керівництво та тренерський штаб вважають, що гравців надто перевантажують матчами збірних, які збігаються з ключовими відрізками клубного сезону.

За інформацією cadenaser, клуб навіть отримає фінансову компенсацію від ФІФА за програмою захисту клубів. Однак у Барселоні наголошують, що жодні виплати не компенсують втрату лідера перед вирішальними матчами сезону.

