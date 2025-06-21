Юный Ямаль в объятиях звезды OnlyFans: вундеркинда Барселоны "поймали" за поцелуем

Звездный Ламин Ямаль привлекает к себе внимание фанов даже за пределами футбольного поля. Недавно 17-летнего футболиста заметили в компании сексапильной модели Фати Васкес.

Вингер Барселоны Ламин Ямаль и модель OnlyFans Фати Васкес не комментировали свои отношения. Однако на одном из курортов Италии загадочную пару заметили вместе, пишет 24 Канал со ссылкой на Lecturas.

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Ямаль поцеловал свою новую девушку

Догадки об их романе усилились после новых фото, которые попали в сеть. На них пара обнимается и целуется.

Отметим, что Ямалю исполнится 18 лет в июле. Фати Васкес старше юноши на 12 лет. Сексапильной модели исполнится 30 лет в августе.

Ямаль в компании с моделью OnlyFans / фото Lecturas

Часть фанатов вундеркинда Барселоны засыпали девушку угрозами. Они считают такие отношения незаконными, ведь Ламину еще не исполнилось 18 лет. Болельщики убеждены, что такое поведение вредит имиджу Ямаля.

Ранее мы рассказывали о уникальном достижении Ламина Ямаля, которое никому не подчинялось более 100 лет.