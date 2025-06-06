Ямаль установил уникальное достижение, которое никому не покорялось более 100 лет

В четверг, 5 июня, состоялся второй полуфинал Лиги наций-2024/2025. В нем встречались сборные Испании и Франции.

"Фурия Роха" одержала яркую победу со счетом 5:4. Этот матч стал особенным для испанского вундеркинда Ламина Ямаля, сообщает 24 Канал со ссылкой на Stats Foot.

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Невероятная статистика Ламина Ямаля

Юная звезда Барселоны оформил дубль во втором тайме. В частности, он заработал и реализовал пенальти, за что был признан лучшим игроком поединка.

После этого матча в активе 17-летнего Ямаля уже шесть забитых голов за национальную команду Испании. Он отметился таким количеством взятий ворот в 20 матчах.

Это позволило тинейджеру в очередной раз переписать историю футбола. Ламин стал первым европейским игроком за 112 лет, который забил не менее шести голов за сборную до своего совершеннолетия.

В последний раз это удавалось футболисту национальной команды Бельгии Фернану Нисоту. Его уникальный рекорд держался с 1913 года

К слову. Ламин Ямаль дебютировал за сборную Испании осенью 2023 года. Он является победителем Евро-2024 в составе "Фурии Рохи".

Напомним, что Франция в матче против Испании повторила антирекорд по количеству пропущенных голов.