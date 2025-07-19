Первая победа украинца перед битвой Усика: Лапин в валидольном бою защитил титул

Перед главным боем боксерского шоу на "Уэмбли" состоялся поединок с участием украинца Даниэля Лапина. В тяжелом противостоянии победу праздновал украинец.

В субботу, 19 июля, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоялся бой между Даниэлем Лапиным и британцем Льюисом Эдмондсоном. На кону стояли чемпионские титулы IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе, которыми владел украинец, пишет 24 Канал.

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Как завершился бой Лапин – Эдмонсон?

Поединок оказался очень непростым для 28-летнего украинца. Британец действовал очень дерзко и в начале поединка владел преимуществом.

В одном из эпизодов Лапин чуть не вылетел за пределы ринга, но сумел удержаться за канаты. Отметим, что Эдмонсон не гнушался грязными приемами.

В последних двух раундах значительно прибавил Лапин, который нанес точные удары. Благодаря этому Даниэль сумел вырвать победу.

Поединок продолжался все 10 раундов. Лапин одержал победу раздельным решением судей: 95:95 и дважды по 96:94.

Видео объявления победителя боя Лапин – Эдмонсон

Даниэль Лапин защитил чемпионские титулы и одержал 12-ю победу в профессиональной карьере. Льюис Эдмонсон потерпел первое поражение на профи-ринге.

Напомним, что в андеркарде боя Усик – Дюбуа выступал еще один украинец – Владислав Сиренко. К сожалению, наш супертяж потерпел дебютное поражение в карьере.