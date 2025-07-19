В Лондоне продолжается грандиозный вечер бокса. Хедлайнером события станет бой Усик – Дюбуа 2, где определится абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, сообщает 24 Канал.

Следите с нами Бой Усик – Дюбуа 2: смотреть онлайн-трансляцию реванша за звание абсолютного чемпиона мира

Как выступил Сиренко?

В андеркарде боя Усика запланировано пять поединков. В одном из них участвовал еще один украинский представитель в супертяжелом весе Владислав Сиренко.

Киевлянин должен был выйти в ринг против еще одного нашего земляка Андрея Новицкого. Впрочем травма последнего вызвала его замену на Соломона Дакреса.

Британец считался андердогом встречи против Сиренко. Однако Владислав позволил оппоненту слишком много свободы и немало пропускал ударов от него.

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В итоге поединок продлился все запланированные 10 раундов. Судьи отдали победу Дакресу единогласным решением. Счет – 91:99, 92:98, 92:99.

Судьи объявили о победе Дакреса: смотреть видео

Для Сиренко это первое поражение на профессиональном уровне. До этого украинец одержал 22 победы в 22-х боях. Для Дакреса это десятая победа в 11-ти встречах.