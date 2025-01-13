Чемпионка Украины по гребле, которая служила в Нацгвардии, сбежала за границу и оказалась в России

Лариса Жалинская решила предать свою страну и поехать в страну-террористку. Там она подробнее рассказала, как она решила сбежать с Родины.

Украинские спортсмены объединились вокруг помощи Родине во время войны против России. Многие помогают в информационном или финансовом аспектах, другие же взяли оружие в руки и пошли в ряды ВСУ.

По теме Дикое существо в клетке: борчиха из России дала пощечину своему тренеру после позорного поражения в UFC

Побег по туристической путевке

К сожалению, не все атлеты остались верными своей стране. Одним из примеров измены стала гребчица Лариса Жалинская, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Ранее девушка была не только спортсменкой, а еще и служила в Нацгвардии Украины. Тем не менее Лариса сбежала в Россию и уже начала раздавать интервью российским пропагандистам.

Она отметила, что не считает это бегством, а скорее "возвращением на историческую родину", ведь считает себя "русской". При этом она напомнила, что ее родным городом является Приморск Запорожской области.

Поплавило на пропаганде

Жалинская назвала этот город российским, хотя на самом деле украинский Приморск находится под временной российской оккупацией. Лариса отметила, что после разрешения женщинам-военнослужащим на отпуска ей удалось выехать за границу благодаря туристической путевке.

Читайте также Украинца оштрафуют за проваленное взвешивание перед турниром UFC: видео битвы взглядов

Местом назначения была Чехия, однако спортсменка доехала только до Польши и благодаря частным перевозчикам попала в Беларусь. Именно оттуда она и добралась до Москвы, воспользовавшись самолетом из Минска.

Отметим, что Жалинская не раз становилась чемпионкой Украины по академической гребле. на последнем для нее чемпионате в 2024 году она получила две бронзы и серебро.

В 2021 году Лариса выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира по академической гребле на эргонометрах в закрытых помещениях. В том же году она получила звание мастера спорта Украины международного класса.