В ночь на 12 января в Лас-Вегасе состоится турнир UFC. В его рамках Игорь Потеря будет противостоять бразильцу Марко Тулио, пишет 24 канал со ссылкой на MMA Mania.

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Церемония взвешивания и битва взглядов

Потеря провалил взвешивание, ведь его вес (85,27) превысил допустимый лимит среднего веса до 84 кг (84,3 кг). Его бразильский соперник сумел уложиться в ограничения (84,1 кг). По правилам украинского бойца оштрафуют на 25% гонорара.

Также спортсмены провели битву взглядов.

Битва взглядов Потери и Тулио: смотрите видео

Отметим, что Марко Тулио станет дебютантом UFC.