"Мог оторвать голову": легенда бокса назвал бойца, который уничтожил бы Тайсона за две секунды

Майк Тайсон – один из самых известных боксеров в истории. Он был абсолютом в хевивейте, а также становился самым молодым чемпионом мира по версиям WBC, WBA и IBF.

Многие эксперты и фанаты считают, что он был лучшим бойцом супертяжелого дивизиона за все время. Однако с этим не согласен Ларри Холмс, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

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Кто был лучше Майка Тайсона

Легендарный экс-чемпион назвал боксера, который не оставил бы "Железному Майку" никаких шансов на ринге. Он выделил Джорджа Формана и рассказал, как закончился бы их очный гипотетический бой:

Я не собираюсь критиковать Майка Тайсона, но Джордж Форман победил бы его за две секунды, он бил слишком сильно. Если кто-то решился бы подойти к Джорджу Форману, то должен был бы уметь боксировать так, как я или Али. Нельзя было перед ним так стоять – он мог оторвать голову.

Отметим, что "Большой Джордж" провел на профессиональном уровне 81 бой в период с 1969 по 1997 год. В них он одержал 76 побед, из которых 68 нокаутом.

Справка. Джордж Форман до сих пор остается самым старшим чемпионом мира в истории хевивейта. Его сердце перестало биться весной 2025 года.

Напомним, что ранее Флойд Мейвезер назвал лучшего супертяжа в истории бокса.