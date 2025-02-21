Леброн Джеймс побил фантастический рекорд Майкла Джордана: видео исторического перформанса

В пятницу, 21 февраля, состоялись матчи очередного тура регулярного чемпионата НБА. В одном из них Портленд Трейл Блейзерс дома принимал Лос-Анджелес Лейкерс.

Гости одержали победу со счетом 110:102. Главным героем встречи стал Леброн Джеймс, который в очередной раз продемонстрировал феноменальную статистику.

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Очередной рекорд "Короля Джеймса"

Он набрал 40 очков, сделал 8 подборов и отдал 4 результативные передачи. Такой перформанс позволил ему стать автором абсолютного рекорда НБА, сообщает 24 Канал.

Леброн провел уже второй матч в 40-летнем возрасте с 40+ очками. Ранее ни одному баскетболисту не покорялось такое достижение более одного раза.

До этого такую результативность демонстрировал только Майкл Джордан, однако у него в активе есть только одна такая игра – легендарный американец набрал 43 очка в поединке против Нью-Джерси в сезоне-2002/2003.

Как Леброн Джеймс установил новый рекорд: смотрите видео

К слову. Джеймс продлил серию с двузначной результативностью до 1272 матчей. Это абсолютный рекорд НБА и больше, чем количество поединков Джордана в течение карьеры – 1072.

Отметим, что сейчас "Лейкерс" располагаются на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции НБА. Следующий матч команда Леброна проведет 23 февраля против Денвер Наггетс.