Ситуацию с Владимиром Коневым удалось уладить благодаря вмешательству мощных людей после обращения президента БК Днепр Валерия Кондратьева. Баскетболист вернулся домой, но не сможет помочь сборной Украины в ближайших матчах, пишет 24 Канал.

К теме Лидер сборной Украины был задержан ТЦК перед важными матчами отбора на чемпионат Европы

Все граждане Украины равны перед законом

Пресс-служба волынского ТЦК отреагировала на резонансный инцидент. Там объяснили причину задержания Конева.

По данным системы "Оберег", Владимир Конев находился в розыске как нарушитель воинского учета. Спортсмен не явился по вызову в ТЦК и СП. Повестка была направлена Коневу 1 ноября 2024 года.

Пограничники задержали игрока сборной Украины и передали его работникам полиции Волынской области, которые доставили его в ТЦК и СП.

Работники ТЦК отметили, что письмо за подписью министров Украины и адресованный пограничниками имеет исключительно рекомендательный характер. Он не является основанием для беспрепятственного пересечения государственной границы. Владелец такого письма может выехать за границу при условии, если гражданин обновил военно-учетные данные и не является нарушителем воинского учета.

Отдельно в ТЦК отметили о равенстве всех граждан перед законом.

В ответ на заявление президента БК Днепр отмечаем, что все граждане Украины равны перед законом, независимо от их профессии или статуса. Военный учет является обязанностью каждого военнообязанного, и его необходимо выполнять в соответствии с нормами закона,

– говорится в заявлении ТЦК.

Работники ТЦК выразили благодарность украинским спортсменам за выступления на международной арене и напомнили о выполнении воинского долга.

Что известно о Владимире Коневе