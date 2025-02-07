Леброн Джеймс побил исторический рекорд НБА, который удерживал Майкл Джордан: видеообзор перформанса

В пятницу, 7 февраля, состоялись матчи очередного тура регулярного чемпионата НБА. В одном из них зрители стали свидетелями эпохального события для лиги.

Лос-Анджелес Лейкерс дома принимал Голден Стейт Уорриорз. Хозяева одержали победу со счетом 120:112, сообщает 24 Канал.

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Памятная ночь для легенды

В этом поединке Леброн Джеймс стал главным героем встречи. Лидер "Лейкерс" записал в свой актив 42 очка, а также совершил 17 подборов и отдал 8 ассистов.

Такой перформанс позволил "Королю Джеймсу" стать самым возрастным игроком в истории НБА и лишь вторым в целом, кто набрал более 40 очков в возрасте 40 лет. Первым был Майкл Джордан.

Он сделал это в возрасте 40 лет и 38 дней. До этого уникальный рекорд с сезона-2002/2003 удерживал "Летающий Джордан", который набрал 43 очка в игре против Нью-Джерси, когда ему было 40 лет и 4 дня.

Смотрите видеообзор игры Леброна Джеймса в историческом матче

Интересно. Также "Королю Джеймсу" принадлежит рекорд самого молодого игрока в истории НБА с 40+ очками за матч. Он установил это достижение в марте 2004 года, когда ему было 19 лет и 88 дней. Тогда американец в составе Кливленда набрал 41 очко в игре против Нью-Джерси.

Отметим, что сейчас команда Леброна Джеймса занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции НБА. Следующий матч "Лейкерс" проведут 8 февраля против Индианы.