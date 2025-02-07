Сакраменто Кингз отправил 31-летнего баскетболиста сборной Украины в Вашингтон Уизардз, сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Марка Штейна. Этот переход состоялся в дедлайн периода обменов в НБА.

Читайте также Был пьяным за рулем и хранил наркотики: полиция арестовала сына легенды НБА

Новый этап в карьере

По результатам многоуровневого обмена "Кингз" отдали также форварда Колби Джонса и драфт-пик второго раунда в Мемфис Гриззлис. В ответ Сакраменто получили Джейка Ларавию, а также защитника Маркуса Смарта от "Гриззлис".

Отметим, что Алексей Лень уже выступал за "Уизардз" в сезоне-2020/2021. Тогда он провел за команду 57 матчей, после чего перешел в Сакраменто Кингз, за который играл в течение трех с половиной лет.

Справка. Вашингтон Уизардз занимает последнюю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Команда одержала лишь 9 побед в 50 матчах, но при этом триумфовала в трех последних встречах.

Следующий поединок "Уизардз" сыграют 8 февраля против Кливленд Кавальерс. Он начнется в 2:00 по киевскому времени.