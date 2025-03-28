Рома выиграла шесть матчей Серии А подряд: какие шансы у команды Довбика продолжить серию

Римский клуб удачно исправляет ситуацию после провального старта сезона. Команда Артема Довбика включилась в борьбу за место в Лиге чемпионов.

На этой неделе в чемпионате Италии 2024-2025 состоятся матчи 30 тура Серии А. На вечер субботы вынесена встреча с участием Ромы, которая 29 марта пожалует в гости к Лечче, сообщает 24 Канал. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

По теме Тренер Ромы скрыто наехал на Довбика после победы в Серии А: что сказал Раньери

Невероятная форма Ромы

"Волки" крайне неудачно начали текущий сезон и уже успели дважды сменить главного тренера. Некоторое время Рома шла возле зоны вылета, однако ситуация исправилась с приходом Клаудио Раньери.

Итальянец сначала минимизировал потери очков с аутсайдерами, а в этом году вообще выдает суперрезультаты. Рома выиграла шесть последних матчей в Серии А, что позволило ей запрыгнуть в еврокубковую зону.

Сейчас "волки" идут седьмыми и отстают от зоны Лиги чемпионов всего на 4 балла. Важную роль в этой команде играет Артем Довбик, который перебрался летом из Жироны за 30 миллионов. Украинец уже успел забить 15 голов 38 играх за римлян.

У Ромы есть все шансы продлить свою победную серию до семи матчей. Лечче не хватает звезд с небес и борется за выживание. Подопечные Джампаоло занимают 16 место, опережая зону вылета на три балла.

Читайте также Имеет историческое значение: клуб Руслана Малиновского выпустил форму в сине-желтых цветах

Прогноз Favbet

Поэтому неудивительно, что Рома является фаворитом в этой битве. На победу "волков" Favbet дает коэффициент 1,86, тогда как на успех Лечче – 4,65. Ничья же оценивается в 3,45.

При этом эксперты не ожидают результативной встречи. Коэффициент на "тотал больше 2,5" составляет 2,18, тогда как на ТМ2,5 – 1,73. Вероятность того, что забьют оба клуба, равна 2,02.

Отметим, что Лечче проиграл четыре последних своих матча в Серии А. При этом "джаллоросси" последний раз обыгрывали Рому аж в 2012 году. Но и очень удобным соперником его для римлян не назовешь, ведь в последних четырех очных матчах дважды фиксировалась ничья.