"Увидели, как упал дрон": легионеры Зари сбежали из команды после атаки на Киев

Двое легионеров Зари покинули лагерь команды после очередной атаки России на Киев. Футболисты стали свидетелями падения дрона и возгорания автомобиля.

Игроки не поехали с командой на матч УПЛ против Вереса, который завершился ничьей 1:1. Главный тренер луганчан Виктор Скрипник пояснил, что клуб с пониманием отнесся к ситуации и дал футболистам время прийти в себя, сообщает сайт ФК Заря.

Что случилось с легионерами Зари

Речь идет о боснийских футболистах – защитнике Андрее Яниче и полузащитнике Деяне Попаре. По информации ТаТоТаке, накануне матча с Вересом они самовольно покинули расположение Зари.

Причиной такого решения стали очередные российские атаки на Киев. Футболисты находились в жилом комплексе, который пострадал в результате удара, после чего решили покинуть команду.

В клубе сначала не сообщали о дальнейшей судьбе Янича и Попары. В то же время ситуация не дошла до разрыва сотрудничества – после бесед с руководством оба легионера согласились вернуться в расположение Зари.

Скрипник рассказал об их возвращении

После матча с Вересом Виктор Скрипник прокомментировал ситуацию с футболистами. По словам тренера, последние события в Киеве серьезно повлияли на легионеров, поэтому клуб решил не оказывать на них дополнительного давления.

В последние недели в Киеве очень неспокойно. Они вдвоем увидели, так сказать, воочию, как упал дрон, загорелась машина, началась паника. Мы все понимаем. Дали им время немного отдохнуть, отойти от этого,

– сказал Скрипник.

Тренер ожидает, что Попара и Янич вернутся в команду уже к среде. В то же время он признал, что отсутствие обоих футболистов могло сказаться на игре Зари против Вереса.