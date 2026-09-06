Гравці не поїхали з командою на матч УПЛ проти Вереса, який завершився нічиєю 1:1. Головний тренер луганців Віктор Скрипник пояснив, що клуб із розумінням поставився до ситуації та дав футболістам час оговтатися, передає сайт ФК Зоря.

Що сталося з легіонерами Зорі

Йдеться про боснійських футболістів – захисника Андрію Яніча та півзахисника Деяна Попару. За інформацією ТаТоТаке, напередодні матчу з Вересом вони самовільно залишили розташування Зорі.

Причиною такого рішення стали чергові російські атаки на Київ. Футболісти перебували у житловому комплексі, який постраждав унаслідок удару, після чого вирішили залишити команду.

У клубі спочатку не повідомляли про подальшу долю Яніча та Попари. Водночас ситуація не дійшла до розриву співпраці – після розмов із керівництвом обидва легіонери погодилися повернутися до розташування Зорі.

Скрипник розповів про їхнє повернення

Після гри з Вересом Віктор Скрипник прокоментував ситуацію з футболістами. За словами тренера, останні події у Києві серйозно вплинули на легіонерів, тому клуб вирішив не чинити на них додаткового тиску.

Останніми тижнями в Києві дуже гучно. Вони вдвох побачили, так би мовити, наживо, як упав дрон, загорілася автівка, паніка. Ми все розуміємо. Дали їм час трошки відпочити, відійти від цього,

– сказав Скрипник.

Наставник очікує, що Попара та Яніч повернуться до команди вже до середи. Водночас він визнав, що відсутність обох футболістів могла позначитися на грі Зорі проти Вереса.