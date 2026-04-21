Российская армия нанесла удар по одному из ведущих легкоатлетических манежей Украины. Объект, где тренировались спортсмены и дети, подвергся серьезным разрушениям.

Очередной обстрел снова ударил не только по инфраструктуре, но и по украинскому спорту. Под огнем оказался манеж в Сумах, который играл важную роль в подготовке легкоатлетов, передает 24 Канал.

Что известно об атаке?

В ночь на 21 апреля российские войска атаковали Сумской государственный университет. В результате атаки вражеских беспилотников повреждения получил легкоатлетический манеж СумГУ.

В здании выбиты окна и частично разрушены конструкции. До начала полномасштабного вторжения арена регулярно принимала соревнования чемпионатов Украины в помещении.

Сорванные соревнования и последствия

Поврежденный манеж был фактически единственной специализированной базой легкой атлетики в области, поэтому его разрушение стало серьезным ударом по подготовке спортсменов.

На российскую атаку отреагировала украинская легкоатлетка Ольга Ляхова.

Сегодня россияне разбили один из лучших легкоатлетических манежей в Украине. Для меня это не просто здание. Это 15 лет моей жизни. Это история украинской легкой атлетики. Это манеж с пологими виражами, которых больше нигде не было – здесь ты бежал быстрее, чем где-либо. Каждый год я ждала февраля, чтобы выступить здесь на чемпионате Украины. Здесь тренировались дети. Здесь росли будущие чемпионы. Теперь – стены, выбитые окна и тишина,

– написала легкоатлетка на своей странице в инстаграме.

В манеже проводили чемпионаты Украины по легкой атлетике в помещении, Евро по хоккею с мячом, а также баскетбольные матчи.