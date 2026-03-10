Легендарный тренер назвал условие, при котором Шахтер пройдет Лех и может дойти до финала еврокубка

Легенда украинского футбола Йожеф Сабо оценил перспективы Шахтера в еврокубках. Специалист считает, что донецкий клуб может пройти Лех и даже замахнуться на финал.

Бывший наставник киевского Динамо поделился с 24 Каналом прогнозом относительно шансов "горняков" в противостоянии с польским клубом. По его мнению, решающую роль в матчах может сыграть форма бразильских легионеров.

Что сказал Сабо о шансах Шахтера?

Йожеф Сабо убежден, что Шахтер имеет достаточно класса, чтобы пройти Лех.

По словам специалиста, ключевыми могут стать действия бразильских легионеров донецкой команды.

Шахтер может пройти Лех, если будут в хорошем тонусе бразильцы. Они на одну-две игры могут собраться,

– отметил Сабо.

Тренер также добавил, что потенциал нынешнего состава позволяет команде замахнуться на очень высокие результаты в еврокубках.

Сабо удивился выбору Польши

Отдельно специалист выразил непонимание относительно решения проводить домашние матчи именно в Польше.

Я не понимаю, почему выбрали Польшу. Почему не рассматривали вариант играть в Словакии, Венгрии или какой-то другой стране,

– сказал он.

По мнению Сабо, если бразильские футболисты "горняков" покажут свой максимум, команда способна пройти очень далеко.

Шахтер может дойти даже до финала Лиги конференций – у них хорошая команда. Когда бразильцы хотят играть, а не продавать себя, то они могут все,

– подытожил тренер.

Шахтер в этом сезоне