Бывший наставник киевского Динамо поделился с 24 Каналом прогнозом относительно шансов "горняков" в противостоянии с польским клубом. По его мнению, решающую роль в матчах может сыграть форма бразильских легионеров.
Что сказал Сабо о шансах Шахтера?
Йожеф Сабо убежден, что Шахтер имеет достаточно класса, чтобы пройти Лех.
По словам специалиста, ключевыми могут стать действия бразильских легионеров донецкой команды.
Шахтер может пройти Лех, если будут в хорошем тонусе бразильцы. Они на одну-две игры могут собраться,
– отметил Сабо.
Тренер также добавил, что потенциал нынешнего состава позволяет команде замахнуться на очень высокие результаты в еврокубках.
Сабо удивился выбору Польши
Отдельно специалист выразил непонимание относительно решения проводить домашние матчи именно в Польше.
Я не понимаю, почему выбрали Польшу. Почему не рассматривали вариант играть в Словакии, Венгрии или какой-то другой стране,
– сказал он.
По мнению Сабо, если бразильские футболисты "горняков" покажут свой максимум, команда способна пройти очень далеко.
Шахтер может дойти даже до финала Лиги конференций – у них хорошая команда. Когда бразильцы хотят играть, а не продавать себя, то они могут все,
– подытожил тренер.
Шахтер в этом сезоне
- Подопечные Арды Турана занимают 1 место в УПЛ, опережая ЛНЗ на три очка.
- На групповом этапе Лиги конференций Шахтер занял 6 место из 36 команд.
- Матчи с Лехом состоятся 12 и 19 марта. Оба поединка пройдут в Польше. Началом первой игры между этими командами в ближайший четверг, в 19:45.