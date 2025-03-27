Бывшего чемпиона Британии приговорили к 6 годам заключения: что известно

Бывший боксер Леннокс Кларк получил тюремный срок. Экс-чемпион Великобритании в среднем весе проведет за решеткой значительный срок.

33-летний Кларк получил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 4 месяца. Бывшего боксера осудили по обвинению в наркоторговле, сообщает 24 канал со ссылкой на Sundayworld.com.

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Детали дела Кларка

Ранее Леннокс Кларк был осужден за распространение наркотиков класса В в 2012 году. Судья суда Глостера отметил, что экс-боксер не усвоил урока в прошлом поэтому на этот раз его ждет более жесткое наказание.

По имеющейся информации, правоохранительные органы графства Глостершир установили связь между Кларком и местным наркодилером из Челтнема Беном Гоффом. Известно, что они встречались по меньшей мере 12 раз.

Это расследование привело нас к Гоффу, человеку, который только что вернулся в Глостершир, и через него мы установили связь с Ленноксом Кларком,

– заявил инспектор полиции Филлипс.

Инспектор добавил, что подозрения вызвали поездки Бена Гоффа из своего дома в Челтнема, где он проводил тайные и краткосрочные встречи с Ленноксом Кларком. Впоследствии наркоторговец был арестован.

После того, как Гоффа взяли под стражу, Клак принял решение о побеге. Впоследствии бывший чемпион Великобритании был арестован и осужден.