Легендарный Льюис не признал Усика лучшим боксером года

Бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис назвал свой вариант победителя в номинации "Боксер года". Британец не согласился с результатами голосования журнала The Ring.

В Лондоне состоялась официальная церемония награждения The Ring Awards 2024. Украинский чемпион Александр Усик был признан лучшим боксером 2024 года, пишет 24 Канал.

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Удар Дюбуа поразил Льюиса

На церемонию награждения был приглашен легендарный Леннокс Льюис, который был последним абсолютным чемпионом хевивейта перед Усиком. В кулуарах британец и украинец даже встретились и пообщались.

Однако Льюис не считает Усика боксером года. Об этом он рассказал в интервью Seconds Out.

Без сомнений лучшим был Даниэль Дюбуа. Его удар из логова льва был феноменальным. Никто не ждал, но он донес его, и это было невероятно,

– сказал Льюис.

Напомним, что в следующем поединке Усик должен встретиться с Дюбуа. Боксеры уже провели первый бой в 2023 году. Тогда досрочную победу праздновал украинец.

В 2024 году британец провел два поединка. Сначала "Динамит" техническим нокаутом победил Филипа Хрговича. А потом неожиданно деклассировал на "Уэмбли" Энтони Джошуа.

Кстати, The Ring наградил Дюбуа в номинации "Лучший нокаут года", отметив удар "Динамита" в бою с Джошуа.