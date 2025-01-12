У Лондоні відбулася офіційна церемонія нагородження The Ring Awards 2024. Український чемпіон Олександр Усик був визнаний найкращим боксером 2024 року, пише 24 Канал.

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Удар Дюбуа вразив Льюїса

На церемонію нагородження був запрошений легендарний Леннокс Льюїс, який був останнім абсолютним чемпіоном хевівейту перед Усиком. У кулуарах британець та українець навіть зустрілися та поспілкувалися.

Однак Льюїс не вважає Усика боксером року. Про це він розповів в інтерв'ю Seconds Out.

Без сумнівів найкращим був Даніель Дюбуа. Його удар із лігва лева був феноменальним. Ніхто не чекав, але він доніс його, і це було неймовірно,

– сказав Льюїс.

Нагадаємо, що у наступному поєдинку Усик повинен зустрітися з Дюбуа. Боксери вже провели перший бій у 2023 році. Тоді дострокову перемогу святкував українець.

У 2024 році британець провів два поєдинки. Спочатку "Динаміт" технічним нокаутом переміг Філіпа Хрговича. А потім несподівано декласував на "Вемблі" Ентоні Джошуа.

До речі, The Ring нагородив Дюбуа у номінації "Найкращий нокаут року", відзначивши удар "Динаміта" у бою з Джошуа.