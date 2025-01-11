Організатор вечорів боксу серії Riyadh Season Турки Аль аш-Шейх поділився планами на 2025 рік. У коментарі Froch On Fighting голова Головного управління з питань розваг в Саудівській Аравії розповів про найбажаніші поєдинки нового сезону, пише 24 Канал.

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Хто стане суперником Усика у 2025 році

Впливовий промоутер анонсував поєдинки топ-боксерів та заінтригував сюрпризами, які стануть відомі за кілька днів.

"Даніель Дюбуа має зустрітися у реванші з Олександром Усиком. Також очікую на бій Юбенка та Бенна, звісно Тайсон Ф'юрі проти Ентоні Джошуа. Ітаума заслуговує на шанс стати наймолодшим чемпіоном світу.

На американському ринку я хочу побачити Канело – Кроуфорд, хочу побачити реванш Гарсії та Хейні. І в нас буде декілька сюрпризів, які ми оголосимо за 3-4 дні", – розповів Туркі.

Нагадаємо, що Даніель Дюбуа кинув виклик Олександру Усику, одразу після перемоги українця у реванші з Тайсоном Ф'юрі. Усик погодився на бій та попросив Туркі організувати мегафайт.

Проте Дюбуа потрібно виконати одну умову заради бою з Усиком. Британець у лютому повинен захистити титул IBF у поєдинку з Джозефом Паркером.

Щодо бою Джошуа – Ф'юрі, то про нього давно мріють фанати боксу. Цілком ймовірно, що Туркі організує бій між екссуперниками Усика.