Олександр Усик підтвердив, що буде битись з Даніелем Дюбуа. Король хевівейту назвав за якою умови зустрінеться у рингу із британцем, повідомляє 24 канал із посиланням на Ring Magazine.

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Коли Усик битиметься з Дюбуа

Український чемпіон висловився про наміри битись з Даніелем Дюбуа. Однак йому потрібен певний час для відпочинку та відновлення після тяжких боїв проти Тайсона Ф'юрі.

Олександр Усик також поділився, чим займається у вільний час. Український боксер та чемпіон світу у надважкій вазі веде звичайне батьківське життя.

Зараз усе добре. Я сплю чудово, прокидаюсь о 10-11 ранку, інколи о 7, коли йду в церкву, можливо, в школу. Все добре, відпочинок. Бій з Дюбуа. Не проблема, я готовий, але зараз я відпочиваю,

– сказав Усик.

Нагадаємо, що Олександр Усик вже зустрічався з Даніелем Дюбуа у 2023 році. Король хевівейту здолав "Динаміта" технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Зазначимо, що реванш Усик – Дюбуа привертає увагу багатьох поціновувачів боксу. Адже тепер це бій за абсолютне чемпіонство у суперважкій вазі.

Поєдинок між українцем та британцем скоріш за все відбудеться не раніше, ніж влітку 2025 року.