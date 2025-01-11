Туркі Аль аш-Шейх висловився щодо продовження кар'єри Усика. Керівник Головного управління з питань розваг Саудівської Аравії розповів про майбутнє українського боксера.
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Чи продовжить кар'єру Усик?
Туркі Аль аш-Шейх зазначив, що Олександр Усик прийме рішення щодо наступного бою після вечора боксу, який відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді, повідомляє 24 канал із посиланням на Froch On Fighting.
Функціонер розповів, що Усик не планує завершувати кар'єру. Український чемпіон проведе ще, як мінімум один або два поєдинки у професійному ринзі.
Керівник Головного управління з питань розваг Саудівської Аравії поміркував над наступним суперником Олександра Усика. Туркі Аль аш-Шейх вважає, що буде Даніель Дюбуа.
Думаю, Дюбуа заслуговує на реванш із ним. Це може бути бій за абсолютне чемпіонство. Востаннє, коли я бачив Усика, він сказав мені, що ще битиметься, але рішення ухвалить після лютневих боїв. Він сказав, що хоче провести ще принаймні один або два поєдинки,
– розповів Туркі Аль аш-Шейх.
Зазначимо, що Даніель Дюбуа проведе бій з Джозефом Паркером 22 лютого. Британський боксер захищатиме титул чемпіона світу за версією IBF.
Нагадаємо, що Дюбуа після перемоги Усика над Ф'юрі кинув виклик Олександру з наміром провести реванш. Український чемпіон попросив Туркі Аль аш-Шейха провести бій з британським суперважковаговиком.