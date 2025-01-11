Турки Аль аш-Шейх высказался относительно продолжения карьеры Усика. Руководитель Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии рассказал о будущем украинского боксера.

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Продолжит ли карьеру Усик продолжит карьеру?

Турки Аль аш-Шейх отметил, что Александр Усик примет решение относительно следующего боя после вечера бокса, который состоится 22 февраля в Эр-Рияде, сообщает 24 канал со ссылкой на Froch On Fighting.

Функционер рассказал, что Усик не планирует завершать карьеру. Украинский чемпион проведет еще, как минимум один или два поединка в профессиональном ринге.

Руководитель Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии поразмышлял над следующим соперником Александра Усика. Турки Аль аш-Шейх считает, что будет Даниэль Дюбуа.

Думаю, Дюбуа заслуживает реванша с ним. Это может быть бой за абсолютное чемпионство. Последний раз, когда я видел Усика, он сказал мне, что еще будет драться, но решение примет после февральских боев. Он сказал, что хочет провести еще по крайней мере один или два поединка,

– рассказал Турки Аль аш-Шейх.

Отметим, что Даниэль Дюбуа проведет бой с Джозефом Паркером 22 февраля. Британский боксер будет защищать титул чемпиона мира по версии IBF.

Напомним, что Дюбуа после победы Усика над Фьюри бросил вызов Александру с намерением провести реванш. Украинский чемпион попросил Турки Аль аш-Шейха провести бой с британским супертяжеловесом.