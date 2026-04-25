Льюис раскрыл секрет: почему реванш с Кличко так и не состоялся

Боксерский поединок между Виталием Кличко и Ленноксом Льюисом состоялся 21 июня 2003 года в Лос-Анджелесе, и хотя украинец преобладал, бой остановили в 6-м раунде из-за рассечения, присудив победу Льюису техническим нокаутом. Это был последний поединок Льюиса, который так и не устроил реванш с Кличко.

Бывший абсолютный чемпион в супертяжелом весе Льюис объяснил, почему завершил карьеру после победы над Кличко. Он также рассказал, почему не согласился на реванш, сообщает Sky Sports.

Почему не состоялся реванш Льюиса с Кличко?

Льюис признался, что после завершения карьеры в 2003 году неоднократно испытывал желание вернуться на ринг. В частности, он рассматривал возможность реванша с украинским боксером Владимиром Кличко, но воздержался от этого.

Много раз я чувствовал, что хочу обратно в ринг. Но концентрация и дисциплина удерживали меня вне его. Было трудно оставаться в стороне. В HBO мне дали работу комментатора, и я снова оказался рядом с боксом, пытаясь отойти от него,

– объяснил Льюис.

Он добавил, что благодаря своим достижениям в спорте чувствовал, что ничего больше доказывать не нужно. Решение оставаться вне ринга подтвердил и его тренер Эмануэль Стюард, который предостерег Льюиса от боя с Кличко, отметив: "Боем против Кличко ты не можешь победить настоящее и будущее".

Я сказал себе, что уже всего добился. Это не был красивый бой, но я все равно победил,

– сказал легендарный боксер.

Что Льюис сказал об Александре Усике?