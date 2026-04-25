Льюис раскрыл секрет: почему реванш с Кличко так и не состоялся
- Леннокс Льюис объяснил, что не согласился на реванш с Виталием Кличко, потому что чувствовал, что уже достиг в спорте всего, и его тренер предостерег от этого боя.
- Льюис высказал свое мнение об Александре Усике, отметив, что он имеет все предпосылки стать великим чемпионом тяжелого веса.
Боксерский поединок между Виталием Кличко и Ленноксом Льюисом состоялся 21 июня 2003 года в Лос-Анджелесе, и хотя украинец преобладал, бой остановили в 6-м раунде из-за рассечения, присудив победу Льюису техническим нокаутом. Это был последний поединок Льюиса, который так и не устроил реванш с Кличко.
Бывший абсолютный чемпион в супертяжелом весе Льюис объяснил, почему завершил карьеру после победы над Кличко. Он также рассказал, почему не согласился на реванш, сообщает Sky Sports.
Почему не состоялся реванш Льюиса с Кличко?
Льюис признался, что после завершения карьеры в 2003 году неоднократно испытывал желание вернуться на ринг. В частности, он рассматривал возможность реванша с украинским боксером Владимиром Кличко, но воздержался от этого.
Много раз я чувствовал, что хочу обратно в ринг. Но концентрация и дисциплина удерживали меня вне его. Было трудно оставаться в стороне. В HBO мне дали работу комментатора, и я снова оказался рядом с боксом, пытаясь отойти от него,
– объяснил Льюис.
Он добавил, что благодаря своим достижениям в спорте чувствовал, что ничего больше доказывать не нужно. Решение оставаться вне ринга подтвердил и его тренер Эмануэль Стюард, который предостерег Льюиса от боя с Кличко, отметив: "Боем против Кличко ты не можешь победить настоящее и будущее".
Я сказал себе, что уже всего добился. Это не был красивый бой, но я все равно победил,
– сказал легендарный боксер.
Что Льюис сказал об Александре Усике?
В 2024 году Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе после Леннокса Льюиса, одолев Фьюри.
Сам легендарный британский боксер Леннокс Льюис поделился своим мнением об украинце и его перспективах войти в число выдающихся чемпионов мира. Льюис отметил, что Усик имеет все предпосылки, чтобы стать великим чемпионом тяжелого веса, и во время тренировочного лагеря убедился, что украинский боксер действительно заслуживает этого статуса.