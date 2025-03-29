Легенда бокса рассказал, как защитил титул быстрым нокаутом, потому что очень хотел в туалет: видео боя

Леннокс Льюис является одним из лучших супертяжей в истории бокса. Он вспомнил забавную историю, которая с ним случилась в 1997 году.

Он защищал титул WBC в бою против польского боксера Анджея Голоты. Тот поединок закончился нокаутом уже на 95-й секунде и не запомнился подавляющему большинству ценителей бокса.

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Непростой вечер для "Льва"

Однако эта битва имела интересную предысторию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sportowe Fakty. Она была совсем непростой для британца, который боролся не только с соперником, но и с невыносимым желанием отлучиться в туалет.

"Моя мама всегда готовила мне обед перед боем, и в этот раз она сделала еду с разными специями. Мне стало некомфортно, будто мой живот как-то странно шевелится, поэтому я сказал: "Мам, а ты какой перец использовала?". Она говорит: "О, я не могла найти шотландский перец, поэтому я использовала другой – хабанеро".

Я не знал, что делать: туалет или идти на ринг. Но я пошел на бой. Я сказал себе: "Лучше мне быстрее избавиться от его, чтобы я мог пойти в туалет". Я вышел на ринг. Он как-то странно посмотрел на меня. Я подумал: "На кого ты смотришь?". Это меня нервировало, как и перец. Я бросился на него, бросил несколько комбинаций, и он не удержался", – вспомнил Льюис.

Смотрите видеообзор боя Льюис – Голота

Справка. Всего на профессиональном уровне Леннокс Льюис провел 44 боя. В них он одержал 41 победу при одной ничьей и двух поражениях.

Напомним, что британец удерживал статус последнего абсолюта хевивейта до 2024 года. Его достижение смог повторить Александр Усик, который одолел до того непобедимого Тайсона Фьюри.