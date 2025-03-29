Він захищав титул WBC в бою проти польського боксера Анджея Голоти. Той поєдинок закінчився нокаутом уже на 95-й секунді та не запам'ятався переважній більшості поціновувачів боксу.

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Непростий вечір для "Лева"

Проте ця битва мала цікаву передісторію, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sportowe Fakty. Вона була зовсім непростою для британця, який боровся не тільки з суперником, а й з нестерпним бажанням відлучитися в туалет.

"Моя мама завжди готувала мені обід перед боєм, і цього разу вона зробила їжу з різними спеціями. Мені стало некомфортно, ніби мій живіт якось дивно ворушиться, тому я сказав: "Мамо, а ти який перець використовувала?". Вона каже: "О, я не могла знайти шотландський перець, тому я використала інший – хабанеро".

Я не знав, що робити: туалет чи йти на ринг. Але я пішов на бій. Я сказав собі: "Краще мені швидше позбутися його, щоб я міг піти в туалет". Я вийшов на ринг. Він якось дивно подивився на мене. Я подумав: "На кого ти дивишся?". Це мене нервувало, як і перець. Я кинувся на нього, кинув кілька комбінацій, і він не втримався", – пригадав Льюїс.

Дивіться відеоогляд бою Льюїс – Голота

Довідка. Всього на професійному рівні Леннокс Льюїс провів 44 бої. У них він здобув 41 перемогу при одній нічиї та двох поразках.

Нагадаємо, що британець утримував статус останнього абсолюта хевівейту до 2024 року. Його досягнення зміг повторити Олександр Усик, який здолав до того непереможного Тайсона Ф'юрі.