Українець заявляв, що йому залишилося провести ще два бої. Після цього він готовий до нових викликів, зокрема, може вийти в октагон, щоб провести декілька фінансово привабливих боїв.

До теми У команді Усика натякнули на сенсаційний бій для українського чемпіона

Прогноз від Дена Харді

Одним з варіантів називається поєдинок з епатажним шоуменом Джейком Полом, який восени 2024 року бився з Майком Тайсоном. Вони можуть провести бій за правилами MMA, про що заявляли в команді Олександрі Усика, а сам американець навіть запустив опитування, чи варто йому проводити таку битву.

Колишній боєць UFC Ден Харді поділився думкою про потенційний поєдинок українського чемпіона та ютубера, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloody Elbow. Він вважає, що фаворит очевидний і припустив, що Олександр Усик може бути конкурентним загалом у змішаних єдиноборствах:

"Усик – досить ексцентричний, щоб спробувати свої сили в октагоні. Українець є дуже цікавим боксером, який органічно впишеться у змішані єдиноборства. Я не бачу жодних шансів для Джейка перемогти в цьому бою. У нього жахливі навички в боротьбі, тому доведеться битися у стійці. Не можна забувати, що Усик – розумний спортсмен з неймовірною роботою ніг.

Він не дозволить супернику навіть наблизитися до себе. Безперечно, буде жахливий бій для американця. Повторюся, я розумію, чому українець планує вийти в октагон, адже має чудові шанси на перемогу. Проте Пол робить помилку, якщо серйозно думає про такий поєдинок. Джейк матиме шанси в октагоні, якщо проти нього вийде спортсмен, якому буде понад 40 років".

До слова. Ще одним з варіантів для Олександра Усика називався бій з зіркою UFC Алексом Перейрою. Проте розмови про нього поки ведуться не так активно.

Нагадаємо, що наразі невідомо, хто стане наступним суперником українського чемпіона. Майже зі 100% ймовірністю це буде Даніель Дюбуа або Джозеф Паркер.