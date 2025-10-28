В составе "бело-синих" он выступал более десяти лет. Что известно о легендарном футболисте Динамо, его карьеру, где он сейчас и чем занимается – рассказывает 24 Канал.

Как сложилась карьера Буряка в Динамо?

Как говорится в статье на Википедии, Леонид Буряк родился 10 июля 1953 года в Одессе. В возрасте 10 лет будущую легенду Динамо взяли в детскую команду местного Продмаша, где впоследствии за ним начали следить тренеры Черноморца.

Однако из-за маленького роста и худощавого телосложения Буряка признали слабым для футбола. Однако уже вскоре состоялся матч между юношескими командами Продмаша и Черноморца, где он отметился голом.

Поэтому парня все-таки пригласили во вторую команду Черноморца. А уже в 1971 году футболист подписал профессиональный контракт с одесским клубом, в котором провел один сезон на взрослом уровне.

Леонид Буряк в Динамо / Фото киевского клуба

В конце 1972 года 19-летний юноша перебрался в столичное Динамо. Однако перед Новым годом не выдержал и убежал домой, поскольку его поселили в киевском отеле "Москва", а есть приходилось в кафе.

В январе 1973 года Буряк вернулся в Динамо. Так началась карьера будущей легенды "бело-синих", которых тогда возглавлял именитый тренер Валерий Лобановский.

Дебют Леонида Буряка состоялся в матче против Еревана в чемпионате СССР. Футболист появился на поле во втором тайме, сравнял счет и помог Динамо одержать победу (3:1), став любимцем фанатов.

Что Буряк выиграл с Динамо? Леонид Буряк стал пятикратным чемпионом СССР, выиграл три Кубка Советского союза. На европейской арене полузащитник вместе с киевским клубом завоевал Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА в 1975 году.

Динамо выиграло Кубков обладателей кубков: смотрите видео

Буряк в интервью клубному телевидению Динамо вспоминал победу в Кубке обладателей кубков.

Каждая из команд, что получали исторические победы и трофеи – в 1961, 1975, 1986 – была будто россыпь бриллиантов. В Динамо было очень много игроков, которые играли на уровне национальных сборных. Киевский клуб всегда был флагманом отечественного футбола,

– рассказал Буряк.

Леонид Иосифович также высказался об уровне тогдашнего и современного футбола. В частности, вспомнил своего одноклубника Олега Блохина.

"Говорят, что в наши времена был не такой быстрый футбол. Скажите тогда, кто сейчас в Украине бежит быстрее Олега Блохина образца 1975 года? А кто сейчас делает такие тесты на выносливость, как в те времена? Тогда были не футболисты, а лошади", – высказался Буряк.

Перед сезоном 1985 года Леонид Буряк неожиданно покинул Динамо и перебрался в московское Торпедо. Валерий Лобановский решил, что полузащитник уже не подходит его команде.

Как Буряк отомстил Динамо?

Интересно, что в составе московского клуба Буряк дебютировал в матче против Динамо. Тогда он стал соавтором первого забитого мяча в ворота киевского клуба.

Буряк (слева) в Торпедо / Фото из открытых источников

Футболист нанес удар по воротам киевлян со штрафного, который отразил вратарь, но Валерий Петраков удачно сыграл на добивании, открыв счет. В итоге Торпедо обыграло "бело-синих" со счетом 2:1.

Где Буряк завершил карьеру?

После годичного вояжа в Москву Буряк вернулся в Украину. Однако полузащитник присоединился к Металлисту из Харькова, а не Динамо.

В составе харьковского клуба Буряк успел выиграть трофей. Футболист стал обладателем Кубка СССР в 1988 году, того же года завершил свою карьеру в финском КТП-85.

Как сложилась тренерская деятельность Буряка?

Леонид Буряк в 1988 году начал карьеру тренера в финском КТП-85, а уже через два года возглавил местный ВанПа. В 1991 году бывший футболист отправился в США, где работал в команде Университет Эвансвилла.

В 1993 году Буряк вернулся в Украину, возглавив тернопольскую Ниву. А через год стал главным тренером одесского Черноморца, в котором проработал до 1998 года.

В 1999 году Буряк тренировал тульский Арсенал, который быстро покинул из-за споров с руководством. В 2002 году Буряк получил серьезный вызов в тренерской карьере.

Буряк в сборной Украины / Фото УАФ

Специалист возглавил сборную Украины, которая не смогла выйти на чемпионат мира 2002. Перед Буряком была задача пробиться на Евро-2004, но уже в 2003 году после провала в отборе на турнир он покинул "сине-желтых".

Через два года Буряк возглавил киевское Динамо. В первом сезоне "бело-синие" заняли лишь третье место в чемпионате Украины.

А в августе 2006 года киевляне проиграли швейцарскому Туну и впервые за 9 лет сенсационно не пробились в Лигу чемпионов. В следующем матче Динамо сыграло 1:1 с Ильичевцем, после чего Буряк подал в отставку.

Только в 2012 году Леонид Буряк вернулся к тренерской карьере, возглавив Александрию. Однако его уволили после пяти матчей, в которых команда не смогла одержать ни одной победы.

Где сейчас и чем занимается Буряк?

Как пишут СМИ, Леонид Буряк проживает в Киеве, не занимая ни одной из тренерских должностей. Он часто выступает в роли эксперта в футбольных программах и спортивных медиа.

По информации СМИ, у Буряка якобы были предложения о работе от клубов из Казахстана и Азербайджана. Однако экс-футболист отказался из-за возраста и состояния здоровья.

В эфире FootballHub Буряк, которому сейчас 72 года рассказывал о своем здоровье и выводы врачей.

Врачи говорят – сердце работает, как у 50-летнего, но колени – как у 80-летнего. Главное – не бегать по полю, а сидеть в студии,

– рассказывал Буряк.

Стоит отметить, что все-таки Буряк иногда участвует в благотворительных матчах в поддержку Вооруженных Сил Украины. Кроме того, он является членом Комитета ветеранов футбола УАФ.

Недавно Буряк принял участие в матче между легендами Украины и Польши. Бывший футболист провел 15 минут на поле и был заменен.