Украинский боксер Радченко проиграл в чемпионском бою после серии нокдаунов: видеообзор битвы

В четверг, 1 мая, в Претории состоялся вечер бокса. Его главным событием стал поединок между Кевином Лереной и Сергеем Радченком.

Представитель Южно-Африканской Республики в родной стране защищал титул чемпиона мира по версии WBC в бриджервейте. Он был явным фаворитом битвы, что и подтвердил на ринге, сообщает 24 Канал.

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Без шансов для украинца

Лерена со старта начал действовать первым номером. Он наносил немало точных ударов и уже во втором раунде дважды отправил украинского бойца на канвас.

Радченко сумел продержаться до гонга и продолжить бой, но уже в следующей трехминутке поединок был завершен. С начала третьего раунда Кевин Лерена продолжил полностью доминировать и отправил украинца в третий нокдаун.

После этого команда уроженца Кременчуга выбросила белое полотенце. Поэтому Сергей уступил техническим нокаутом.

Смотрите видеообзор боя Лерена – Радченко

Справка. Для Сергея Радченка это был первый бой за полноценный титул чемпиона мира. Всего он провел на профессиональном уровне 19 поединков – 11 побед и 8 поражений.

Отметим, что победа над украинцем стала 31-й для Кевина Лерены в 34-х боях. Он в 2022 году дрался с Даниэлем Дюбуа, которому проиграл техническим нокаутом в третьем раунде. Именно "Динамит" станет следующим соперником Александра Усика в битве за абсолют в хевивейте.