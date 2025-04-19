Барселона, ПСЖ, Арсенал и Интер: кто стал фаворитом Лиги чемпионов после четвертьфиналов
Главный еврокубок выходит на финишную прямую, осталось всего четыре претендента на Кубок. Последние пять матчей определят нового триумфатора.
На этой неделе в Лиге чемпионов 2024-2025 завершились четвертьфинальные матчи. В погоне за трофеем осталось четыре команды из разных стран, сообщает 24 Канал.
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Четыре претендента на Кубок
Уже прекратил борьбу за трофеем действующий триумфатор турнира мадридский Реал. Команда Карло Анчелотти дважды проиграла Арсеналу, который остался единственным представителем Англии в ЛЧ.
В свою очередь принципиальный соперник "бланкос" Барселона своего соперника прошел. Каталонцы проиграли на поле Боруссии 1:3, но домашняя победа 4:0 обезопасила команду Флика от вылета.
Еще двумя полуфиналистами Лиги чемпионов стали Интер и новоиспеченный чемпион Франции ПСЖ. Каждая из команд имеет в своем активе по одному выходу в финал турнира за последние пять лет.
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Прогноз Favbet
Интересно, что в турнире нет явного фаворита согласно котировкам от Favbet. Сразу три команды имеют почти равные шансы на успех, тогда как Интер выглядит андердогом в этой битве. Котировки на победу в Лиге чемпионов следующие:
- Барселона – 3,00
- ПСЖ – 3,30
- Арсенал – 3,50
- Интер – 6,00
Что же касается полуфиналов, то Арсенал будет играть против ПСЖ. В свою очередь Барселона будет противостоять Интеру. В первой паре шансы команд на проход в финал выглядят близкими к 50 на 50.
|МАТЧ
|1
|2
|Арсенал – ПСЖ
|1,96
|1,85
|Барселона – Интер
|1,52
|2,54