Реал – Арсенал 1:2

Голы: Винисиус, 67 – Сака, 65, Мартинелли, 90+3.

В Лиге чемпионов завершилась стадия 1/4 финала сезона 2024-2025. На среду была вынесена битва с участием действующего триумфатора турнира Реала, который принимал Арсенал, сообщает 24 Канал.

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Послевкусие разгрома

Первая игра в Лондоне несколько шокировала фанатов. Победу Арсенала можно было ожидать, но то, что счет будет 3:0, стало неожиданностью. "Канониры" смяли гостей во втором тайме.

Изюминкой той встречи стали два гола Райса со стандартов. Теперь же Реал оказался в ситуации, когда сам должен был забивать минимум трижды. В дополнение к этому перебрал карточек Камавинга, поэтому не мог помочь "бланкос".

Также не успел восстановиться от травмы Лунин, хотя место Куртуа в основе не подлежало сомнению. Что же касается украинца в составе Арсенала, то Зинченко ожидаемо оказался на скамейке запасных.

Рассмотрение двух пенальти от VAR

Реал ожидаемо резво начал первый тайм, но острых моментов долго не мог организовать. Первая половина игры запомнилась не столько моментами, сколько двумя решениями судей по пенальти.

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На 10-й минуте Асенсио завалил на газон соперника при подаче углового. После минуты паузы арбитр с помощью VAR назначил пенальти. Впрочем, Сака не смог "паненкой" переиграть Куртуа.

А уже в середине первого тайма арбитр указал на отметку со стороны ворот Райя. Во время подачи с фланга Райс прихватил Мбаппе и тот упал на газон. На этот раз судья потратил на VAR почти пять минут.

Сначала были подозрения относительно офсайда у Килиана, также француза подозревали в чрезмерной симуляции. В конце концов после просмотра повтора судья отменил пенальти.

Обмен голами и контрольный выстрел

Во втором тайме хозяева продолжили давить, но никак не могли довести до опасного момента. Зато в середине тайма Арсеналу удалось выйти вперед. После хитрого паса от Мерино выход один на один реализовал Сака.

Но уже через минуту Салиба подарил гол мадридцам. Защитник перед своими воротами отдал мяч Винисиусу, который в упор расстрелял пустые ворота Арсенала. Впрочем "бланкос" все равно оставалось забивать еще трижды.

Ресурса для этого Мадрид не нашел, слишком спокойно Арсенал действовал в защите после той ошибки от Салиба. А в компенсированное время гости еще и вырвали победу в контратаке благодаря Мартинелли. Таким образом Реал покидает Лигу чемпионов, а Арсенал проходит в полуфинал на ПСЖ.