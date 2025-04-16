В среду, 16 апреля, состоялись два последних ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов. По итогам поединков стали известны все участники полуфинала, пишет 24 Канал.

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Как команды сыграли в четвертьфинале

После первых матчей весомую заявку на выход в полуфинал сделали Барселона и Арсенал, которые "всухую" разгромили своих соперников. Зато Бавария и Астон Вилла, несмотря на поражения Интеру и ПСЖ, сохраняли неплохие шансы на камбэк.

Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

Барселона – Боруссия Д 4:0

ПСЖ – Астон Вилла 3:1

Бавария – Интер 1:2

Арсенал – Реал 3:0

15 апреля состоялись первые ответные матчи. Дортмундская Боруссия едва не сотворила настоящую сенсацию. "Шмели" сильно покусали титулованного соперника. Форвард Гирасси трижды огорчил голкипера "блаугранас" Войцеха Щенсного. Впрочем, победы со счетом 3:1 оказалось мало для общего успеха.

В параллельном матче в Бирмингеме Астон Вилла была близка к громкому камбэку. Подопечные Унаи Эмери уступали по ходу поединка, но сумели вырвать победу со счетом 3:2. Однако благодаря результату первой встречи в следующий раунд вышел Пари Сен-Жермен.

Вторые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

Боруссия Д – Барселона 3:1

Астон Вилла – ПСЖ 3:2

Интер – Бавария

Реал – Арсенал

Кто сыграет в полуфинале Лиги чемпионов

Таким образом, в полуфинал уже вышли французский ПСЖ и испанская Барселона.

Победитель пары Арсенал – Реал – ПСЖ

Барселона – победитель пары Бавария – Интер

Первые полуфиналы состоятся 29 и 30 апреля, Ответные матчи запланированы на 6 и 7 мая 2025 года. Финал Лиги чемпионов пройдет 31 мая на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене.