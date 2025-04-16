У середу, 16 квітня, відбулися два останні матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. За підсумками поєдинків стали відомі усі учасники півфіналу, пише 24 Канал.

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Як команди зіграли у чвертьфіналі

Після перших матчів вагому заявку на вихід до півфіналу зробили Барселона та Арсенал, які "всуху" розгромили своїх суперників. Натомість Баварія та Астон Вілла, попри поразки Інтеру та ПСЖ, зберігали непогані шанси на камбек.

Перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Барселона – Боруссія Д 4:0

ПСЖ – Астон Вілла 3:1

Баварія – Інтер 1:2

Арсенал – Реал 3:0

15 квітня відбулися перші матчі-відповіді. Дортмундська Боруссія ледь не створила справжню сенсацію. "Джмелі" добряче покусали титулованого суперника. Форвард Гірассі тричі засмутив голкіпера "блаугранас" Войцеха Щенсного. Втім, перемоги з рахунком 3:1 виявилося замало для загального успіху.

У паралельному матчі у Бірмінгемі Астон Вілла була близька до гучного камбеку. Підопічні Унаї Емері поступалися по ходу поєдинку, але зуміли вирвати перемогу з рахунком 3:2. Однак завдяки результату першої зустрічі в наступний раунд вийшов Парі Сен-Жермен.

Другі матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Боруссія Д – Барселона 3:1

Астон Вілла – ПСЖ 3:2

Інтер – Баварія

Реал – Арсенал

Хто зіграє у півфіналі Ліги чемпіонів

Таким чином, у півфінал вже вийшли французьский ПСЖ та іспанська Барселона.

Переможець пари Арсенал – Реал – ПСЖ

Барселона – переможець пари Баварія – Інтер

Перші півфінали відбудуться 29 та 30 квітня, матчі-відповіді заплановані на 6 та 7 травня 2025 року. Фінал Ліги чемпіонів пройде 31 травня на стадіоні "Альянц-Арена" у Мюнхені.