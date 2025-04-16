Астон Вілла – ПСЖ 3:2

Голи: Тілеманс, 34, Макгінн, 55, Конса, 57 – Хакімі, 11, Мендеш, 28.

В Лізі чемпіонів відбулись два матчі-відповіді 1/4 фіналу сезону 2024-2025. В одному з них чемпіон Франції ПСЖ завітав у гості до Астон Вілли, повідомляє 24 Канал.

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Потужний початок від ПСЖ

Парижани були фаворитами цієї дуелі, а перша гра лише підтвердила розклад сил у цій парі. Попри перший пропущений м'яч, підопічні Луїса Енріке змогли забити англійцям тричі та виграти з рахунком 3:1.

Вілла була налаштована на камбек, проте старт матчу вилив на неї холодну воду. Протягом перших півгодини ПСЖ вдалось забити двічі після разючих контратак. Героями епізодів стали флангові захисники Хакімі та Мендеш.

Здавалось, що інтрига остаточно померла, оскільки господарям треба було забивати аж чотири м'ячі. І навіть гол Тілеманса перед перервою навряд чи додав оптимізму бірмінгемцям.

Камбек Астон Вілли

А дарма! Старт другого тайму від команди Емері вийшов приголомшливим. Спочатку Макгінну вдався ефектний прохід зі своєї половини поля, за підсумком якого той завдав точного суперудару в "дев'ятку".

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А за кілька хвилин нагадав про себе Решфорд. Вихованець Манчестер Юнайтед накрутив на фланзі двох опонентів та викотив під удар Консі. Захисник розстріляв ближній кут воріт Доннарумми та встановив рахунок 3:2.

Супергра Доннарумми

БІрмінгемцям залишався один м'яч до екстратаймів і, чесно кажучи, вони були дуже близькі до нього. Доннарумма двічі поспіль врятував ПСЖ після ударів Тілеманса та Асенсіо. Крім цього, Роджерс та Пау Торрес схибили із непоганих позицій.

Остання надія господарів на екстратаймі розчинилась у додатковий час, коли Доннарумма потягнув удар Маатсена. Таким чином, Астон Вілла виграє в ефектному та вольовому стилі, але залишає турнір. ПСЖ виходить у півфінал на переможця пари Арсенал – Реал.

Відеоогляд матчу Астон Вілла – ПСЖ