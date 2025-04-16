Астон Вилла – ПСЖ 3:2

Голы: Тилеманс, 34, Макгинн, 55, Конса, 57 – Хакими, 11, Мендеш, 28.

В Лиге чемпионов состоялись два ответных матча 1/4 финала сезона 2024-2025. В одном из них чемпион Франции ПСЖ пришел в гости к Астон Вилле, сообщает 24 Канал.

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Мощное начало от ПСЖ

Парижане были фаворитами этой дуэли, а первая игра лишь подтвердила расклад сил в этой паре. Несмотря на первый пропущенный мяч, подопечные Луиса Энрике смогли забить англичанам трижды и выиграть со счетом 3:1.

Вилла была настроена на камбэк, однако старт матча вылил на нее холодную воду. В течение первых получаса ПСЖ удалось забить дважды после разящих контратак. Героями эпизодов стали фланговые защитники Хакими и Мендеш.

Казалось, что интрига окончательно умерла, поскольку хозяевам надо было забивать аж четыре мяча. И даже гол Тилеманса перед перерывом вряд ли добавил оптимизма бирмингемцам.

Камбэк Астон Виллы

А зря! Старт второго тайма от команды Эмери получился потрясающим. Сначала Макгинну удался эффектный проход со своей половины поля, по итогу которого тот нанес точный суперудар в "девятку".

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А через несколько минут напомнил о себе Рэшфорд. Воспитанник Манчестер Юнайтед накрутил на фланге двух оппонентов и выкатил под удар Конси. Защитник расстрелял ближний угол ворот Доннаруммы и установил счет 3:2.

Суперигра Доннаруммы

Бирмингемцам оставался один мяч до экстратаймов и, честно говоря, они были очень близки к нему. Доннарумма дважды подряд спас ПСЖ после ударов Тилеманса и Асенсио. Кроме этого, Роджерс и Пау Торрес промахнулись с неплохих позиций.

Последняя надежда хозяев на экстратайм растворилась в дополнительное время, когда Доннарумма потянул удар Маатсена. Таким образом, Астон Вилла выигрывает в эффектном и волевом стиле, но покидает турнир. ПСЖ выходит в полуфинал на победителя пары Арсенал – Реал.

Видеообзор матча Астон Вилла – ПСЖ