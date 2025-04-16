В среду, 16 апреля, в Лиге чемпионов 2024-2025 состоятся два ответных матча 1/4 финала. Центральная встреча состоится в Мадриде, где Реал будет противостоять лондонскому Арсеналу, сообщает 24 Канал.

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Реал мечтает о чуде

"Канониры" удивили фанатов в первой встрече на "Эмирейтс". Команда Зинченко разгромила "Реал" со счетом 3:0 и сделала себя огромным фаворитом на проход в полуфинал.

Особым украшением той встречи стал дубль Деклана Райса, который он оформил красивыми ударами со стандартов. Теперь же команде Карло Анчелотти надо забивать минимум три гола на "Сантьяго Бернабеу", чтобы рассчитывать хотя бы на экстратаймы.

При этом обе команды являются андердогами в своих чемпионатах. Арсенал уже де-факто выпал из чемпионской гонки с Ливерпулем (-13 очков), тогда как Реал отстает от Барселоны на четыре балла.

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Где смотреть

Матч Реал – Арсенал онлайн можно будет посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO. Начало поединка – 16 апреля в 22:00 (по киевскому времени). Перед игрой транслятор организует студию с экспертами, которые обсудят встречу на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи Реал – Арсенал. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами