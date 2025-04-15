На этой неделе в Лиге чемпионов 2024-2025 проходят ответные матчи 1/4 финала. На среду, 16 апреля, вынесена встреча в Мадриде между местным Реалом и лондонским Арсеналом, сообщает 24 Канал. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Надежда на ремонтаду

Неделю назад команды провели встречу в столице Великобритании, результат которой удивил фанатов. Команда Микеля Артеты разгромила действующего победителя Лиги чемпионов со счетом 3:0. Изюминкой встречи стал дубль Райса ударами со стандартов.

Таким образом Арсенал сделал очень весомую заявку на выход в полуфинал, ведь Реалу в Мадриде может помочь разве что чудо или полный провал "канониров". Лишь победа в три мяча переведет эту дуэль в экстратайм.

Отметим, что обе команды понемногу теряют шансы на чемпионство. Арсенал уже де-факто выпал из чемпионской гонки и ждет, когда Ливерпуль оформит "золото" де-юре. Реал же пока гонится за Барселоной, но расстояние в четыре очка делает фаворитом именно каталонцев.

Прогноз Favbet

В конце концов шансы на выход "бланкос" в полуфинал ЛЧ еще меньше. Итоговый успех Реала Favbet оценивает в 5,80, тогда как Арсенала – всего в 1,13. Однако именно в отчетной игре мадридцы являются фаворитами:

победа Реала – 1,71

ничья – 4,25

победа Арсенала – 4,55

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Вероятность серии пенальти равна 13,00. При этом эксперты уверены в результативной встрече на "Сантьяго Бернабеу". Коэффициент на "тотал больше 2,5" составляет 1,57, тогда как на ТМ2,5 – 2,44.

Главные фавориты на забитый гол: