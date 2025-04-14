Карло Анчелотти полностью использовал кредит доверия руководства "сливочных". В Мадриде рассматривают на роль главного тренера специалиста, который уже работал в клубе, сообщает 24 канал со ссылкой на El Gol Digital.

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Кто заменит Анчелотти

В мадридский Реал может вернуться легендарный наставник. "Королевский клуб" намерен пригласить Жозе Моуринью, который сейчас работает в Фенербахче.

Однако португальский специалист не номер один в списке на замену нынешнего наставника "сливочных" Карло Анчелотти. Главным фаворитом является Хаби Алонсо, который тренирует леверкузенский Байер.

Жозе Моуринью вернется в Реал при одном условии. Если "Королевский клуб" не сможет договориться испанским специалистом летом этого года.

К слову. Жозе Моуринью работал в мадридском Реале в 2010-2013 годах. Во главе "Королевского клуба" португалец выиграл Ла Лигу, Кубок Короля и Суперкубок Испании.

Флорентино Перес сделал предложение португальцу на один-два сезона. Впоследствии Реал все-таки возглавит легенда клуба и испанский тренер Хаби Алонсо.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью может стать тренером национальной команды. В работе португальца заинтересована сборная Бразилии, которая осталась без главного тренера.