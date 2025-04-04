Сборная Бразилии осталась без главного тренера посреди квалификации на чемпионат мира-2026. "Пентакамеоне" досрочно попрощались с Доривалем Жуниором.

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Моуриньо в Южной Америке?

До лета местная ассоциация должна выбрать нового коуча для "селесао". Похоже, что команда ориентирована на тренера с громким именем. Ранее сообщалось об интересе к Карло Анчелотти.

Теперь же бразильцы рассматривают кандидатуру другого наставника, сообщает 24 Канал со ссылкой на todofichajes. Речь о действующем тренере Фенербахче Жозе Моуриньо.

Португалец пока не впечатляет в Турции, хотя его команда еще имеет шансы на чемпионство. Расстояние от Галатасарая составляет шесть баллов при одном матче в запасе. Кроме того, Моуриньо давно хотел попробовать себя на уровне сборных.

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Этим бразильцы и могут воспользоваться и предложить коучу контракт. Ранее Жозе возглавлял Бенфику, Лейрию, Порту, Челси, Интер, Реал, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм и Рому. С "драконами" и итальянцами "Особенный" выигрывал Лигу чемпионов.

Отметим, что Бразилия занимает четвертое место в квалификационном турнире к ЧМ-2026 за 4 тура до финиша. Впрочем команда уже почти гарантировала себе проход на Мундиаль, ведь от Южной Америки на турнир напрямую выходят аж шесть команд.