В его услугах очень заинтересована сборная Бразилии. Этот вопрос стал еще более актуальным после сокрушительного поражения "селесао" от Аргентины в отборе на ЧМ-2026.

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Новый опыт для звездного наставника

Такой результат в очередной раз заставил задуматься Федерацию футбола Бразилии о смене на тренерском мостике, сообщает 24 Канал со ссылкой на todofichajes. Сейчас позиции Жуниора Доривала считаются очень шаткими.

Карло Анчелотти является приоритетом сборной Бразилии на должность главного тренера. Именитый специалист дал добро на переговоры несколько месяцев назад и сейчас они могут стать более предметными и активными.

Отмечается, что ФФБ не будет увольнять действующего наставника, пока не договорится с итальянским тренером. Если же все удастся, то он будет готовить сборную Бразилии к чемпионату мира-2026 – ключевые игроки в раздевалке одобрили приход Анчелотти.

К слову. Сборная Бразилии после 14 сыгранных матчей занимает четвертое место в отборочной группе на Мундиаль-2026. За четыре тура до конца квалификационного раунда "селесао" имеют комфортный гандикап в шесть очков от седьмой позиции, которая не гарантирует выход на ЧМ.

Отметим, что Карло Анчелотти никогда не возглавлял сборные. На клубном уровне он является одним из самых титулованных тренеров в истории, имея в коллекции 30 трофеев.