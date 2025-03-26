Манчестер Юнайтед в ближайшее трансферное окно хочет осуществить несколько громких подписаний для усиления. Но перед этим команду должны покинуть игроки, на которых тренерский штаб не рассчитывает.

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Кого МЮ хочет отпустить

Список таких футболистов является довольно длинным. "Красные дьяволы" планируют попрощаться сразу с десятью игроками, сообщает 24 Канал со ссылкой на Fichajes.

Отмечается, что Том Хитон и Джонни Эванс собираются завершить карьеры. Также контракты закончатся у Кристиана Эриксена и Виктора Линделефа – они покинут клуб на правах свободных агентов.

Еще шестерых футболистов Манчестер Юнайтед хочет продать, чтобы получить дополнительные средства на входящие трансферы. Клуб намерен распрощаться с Алтаем Байиндиром, Антони, Маркусом Рэшфордом, Джейдоном Санчо, Люком Шоу и Каземиро.

К слову. Сейчас Манчестер Юнайтед занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ. Единственным шансом хоть как-то спасти сезон является Лига Европы – "красные дьяволы" пробились в четвертьфинал, где сыграют с Лионом.

Напомним, что одним из тех, кого МЮ летом хочет подписать, является украинский вратарь Андрей Лунин. Реал уже выставил на него ценник и именно "манкунианцы" считаются главными фаворитами на осуществление этого трансфера.