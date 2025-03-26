Манчестер Юнайтед в найближче трансферне вікно хоче здійснити декілька гучних підписань для підсилення. Але перед цим команду мають залишити гравці, на яких тренерський штаб не розраховує.

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Кого МЮ хоче відпустити

Список таких футболістів є доволі довгим. "Червоні дияволи" планують попрощатися одразу з десятьма гравцями, повідомляє 24 Канал із посиланням на Fichajes.

Зазначається, що Том Хітон і Джонні Еванс збираються завершити кар'єри. Також контракти закінчаться у Крістіана Еріксена та Віктора Лінделефа – вони залишать клуб на правах вільних агентів.

Ще шістьох футболістів Манчестер Юнайтед хоче продати, щоб отримати додаткові кошти на вхідні трансфери. Клуб має намір розпрощатися з Алтаєм Байиндиром, Антоні, Маркусом Решфордом, Джейдоном Санчо, Люком Шоу та Каземіро.

До слова. Наразі Манчестер Юнайтед посідає 13-те місце в турнірній таблиці АПЛ. Єдиним шансом хоч якось врятувати сезон є Ліга Європи – "червоні дияволи" пробилися до чвертьфіналу, де зіграють з Ліоном.

Нагадаємо, що одним з тих, кого МЮ влітку хоче підписати, є український воротар Андрій Лунін. Реал уже виставив на нього цінник і саме "манкуніанці" вважаються головними фаворитами на здійснення цього трансферу.