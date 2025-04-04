Збірна Бразилії залишилась без головного тренера посеред кваліфікації на чемпіонат світу-2026. "Пентакамеоне" достроково попрощались із Дорівалем Жуніором.

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Моуріньо в Південній Америці?

До літа місцева асоціація має обрати нового коуча для "селесао". Схоже, що команда орієнтована на тренера з гучним іменем. Раніше повідомлялось про інтерес до Карло Анчелотті.

Тепер же бразильці розглядають кандидатуру іншого наставника, повідомляє 24 Канал з посиланням на todofichajes. Мова про чинного тренера Фенербахче Жозе Моуріньо.

Португалець поки не вражає в Туреччині, хоча його команда ще має шанси на чемпіонство. Відстань від Галатасарая становить шість балів при одному матчі в запасі. Крім того, Моуріньо давно хотів спробувати себе на рівні збірних.

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Цим бразильці і можуть скористатися та запропонувати коучу контракт. Раніше Жозе очолював Бенфіку, Лейрію, Порту, Челсі, Інтер, Реал, Манчестер Юнайтед, Тоттенхем та Рому. Із "драконами" та італійцями "Особливий" вигравав Лігу чемпіонів.

Зазначимо, що Бразилія посідає четверте місце у кваліфікаційному турнірі до ЧС-2026 за 4 тури до фінішу. Втім команда вже майже гарантувала собі прохід на Мундіаль, адже від Південної Америки на турнір напряму виходять аж шість команд.