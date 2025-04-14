Полузащитник Лука Модрич продолжает свою игровую карьеру. Несмотря на солидный для игрока возраст (39 лет) хорват остается весомой частью мадридского Реала.

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Новый вызов для Модрича

Впрочем, завершение его игровой карьеры не за горами, поэтому Модрич уже начал думать о будущем. В частности, Лука решил оставаться в футболе и даже уже инвестировал в один из клубов.

Модрич стал совладельцем Суонси, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт клуба. "Лебеди" являются валийским клубом, однако выступают в английской системе футбола. Как говорится в заявлении Свонси, Лука стал инвестором и одним из миноритарных владельцев команды.

В клубе заявили, что рассчитывают на футбольный опыт Модрича в будущих достижениях. Сейчас за четыре тура до финиша сезона Суонси занимает 12 место в Чемпионшипе.

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Ранее валлийцы провели два сезона в элите английского футбола в 80-е, а также играли в АПЛ с 2011 по 2018 годы. В 2013-м команда под руководством Микаэля Лаудрупа сенсационно выиграла Кубок лиги. Напомним, что Модрич является одним из самых титулованных игроков в истории.

На его счету 34 титула, в том числе шесть побед в Лиге чемпионов и четыре чемпионства в Испании в составе Реала. Кроме того, со сборной Хорватии Лука выигрывал "серебро" и "бронзу" на чемпионатах мира.