Півзахисник Лука Модрич продовжує свою ігрову кар'єру. Попри солідний для гравця вік (39 років) хорват залишається вагомою частиною мадридського Реалу.

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Новий виклик для Модрича

Втім завершення його ігрової кар'єри не за горами, тому Модрич вже почав думати про майбутнє. Зокрема, Лука вирішив залишатися у футболі та навіть вже інвестував в один із клубів.

Модрич став співвласником Свонсі, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт клубу. "Лебеді" є валійським клубом, проте виступають в англійській системі футболу. Як йдеться у заяві Свонсі, Лука став інвестором та одним з міноритарних власників команди.

У клубі заявили, що розраховують на футбольний досвід Модрича у майбутніх досягненнях. Наразі за чотири тури до фінішу сезону Свонсі посідає 12 місце у Чемпіоншипі.

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Раніше валійці провели два сезони в еліті англійського футболу у 80-ті, а також грали в АПЛ з 2011 по 2018 роки. У 2013-му команда під керівництвом Мікаеля Лаудрупа сенсаційно виграла Кубок ліги. Нагадаємо, що Модрич є одним з найбільш титулованих гравців в історії.

На його рахунку 34 титули, в тому числі шість перемог у Лізі чемпіонів та чотири чемпіонства в Іспанії у складі Реала. Крім того, зі збірною Хорватії Лука вигравав "срібло" та "бронзу" на чемпіонатах світу.