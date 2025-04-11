Известные футболисты и тренеры из прошлого продолжают покидать этот мир. Об очередной потере стало известно в Нидерландах, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Реала.

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Прощание с легендой

На 83 году жизни скончался известный нидерландский тренер Лео Беенхакер. Причины смерти специалиста пока неизвестны. Отметим, что самого громкого успеха коуч достиг именно в Реале.

Беенхакер возглавлял "бланкос" с 1986 по 1989 годы и за это время делал мадридцев чемпионами три раза подряд. Также Лео потренировал более десятка клубов, среди которых были Аякс, Фейенорд, Грассхопперс и Сарагоса.

Во главе первых двух коуч выигрывал чемпионат Нидерландов. Также Беенхакер немало поруководил на национальном уровне. В его активе есть работа со сборными Нидерландов, Саудовской Аравии, Тринидад и Тобаго и Польши.

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Для последних двух стран он вошел в историю. Североамериканскую команду Беенхакер вывел на ее единственный чемпионат мира в 2006 году, а через два года впервые сделал Польшу участницей чемпионата Европы.