У середу, 16 квітня, в Лізі чемпіонів 2024-2025 відбудуться два матчі-відповіді 1/4 фіналу. Центральна зустріч відбудеться у Мадриді, де Реал протистоятиме лондонському Арсеналу, повідомляє 24 Канал.

До теми Реал мріє про диво в Лізі чемпіонів: які шанси у команди Луніна на камбек проти Арсеналу

Реал мріє про диво

"Каноніри" здивували фанатів у першій зустрічі на "Емірейтс". Команда Зінченка розгромила Реал з рахунком 3:0 та зробила себе величезним фаворитом на прохід у півфінал.

Особливою прикрасою тієї зустрічі став дубль Деклана Райса, який він оформив красивими ударами зі стандартів. Тепер же команді Карло Анчелотті треба забивати мінімум три голи на "Сантьяго Бернабеу", щоб розраховувати бодай на екстратайми.

При цьому обидві команди є андердогами у своїх чемпіонатах. Арсенал вже де-факто випав із чемпіонської гонки з Ліверпулем (-13 очок), тоді як Реал відстає від Барселони на чотири бали.

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Де дивитися

Матч Реал – Арсенал онлайн можна буде подивитися на ОТТ-платформі MEGOGO. Початок поєдинку – 16 квітня о 22:00 (за київським часом). Перед грою транслятор організує студію з експертами, які обговорять зустріч на стадіоні "Сантьяго Бернабеу".

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Реал – Арсенал. Тут також будуть опубліковані відео голів та огляд всього матчу з найцікавішими його моментами