Провал Аталанты и Милана, Трубин победил россиянина: все результаты Лиги чемпионов за 12 февраля

В Лиге чемпионов 2024-2025 состоялись еще четыре матча 1/16 финала. Среда стала неудачным днем для команд из Италии, которые сенсационно проиграли кромным командам.

На этой неделе в Лиге чемпионов началась стадия плей-офф сезона 2024-2025. На среду, 12 февраля, было вынесено четыре матча 1/16 финала, сообщает 24 Канал.

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Позор итальянцев

Матч раннего слота сразу подарил фанатам первую сенсацию в плей-офф. Аталанта неожиданно уступила на выезде скромному Брюгге. В первом тайме команды обменялись голами, а под занавес матча бельгийцы получили право на пенальти, который и был реализован.

Видеообзор матча Брюгге – Аталанта:

Также провалился еще один представитель Серии А Милан. Команда Сержиу Консейсау ничего не смогла поделать в Роттердаме против Фейеноорда. Зимой Милан ослабил нидерландцев покупкой их главного форварда Хименеса.

Впрочем, мексиканец не впечатлил против своего бывшего клуба, а единственный гол в матче был забит на старте его экс-партнером по команде Игорем Пайшау.

Видеообзор матча Фейеноорд – Милан:

Трубин на высоте

Вечером же самым интригующим матчем был бой между Монако и Бенфикой. Анатолий Трубин традиционно вышел со старта у португальцев, тогда как у монегасков в основу попал россиянин Головин.

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К слову, украинец снова не пожал руку представителю страны-террористки перед стартом встречи. Обычно Монако был удобным соперником для "орлов" и этот матч не стал исключением. Кульминация встречи состоялась после перерыва.

Сначала Павлидис вывел Бенфику вперед, а через несколько минут Аль-Мусрати подвел Монако и оставил команду в меньшинстве из-за второй желтой карточки. В конце концов игра завершилась минимальной победой португальцев. Трубин кроме клиншита записал на свой счет три сэйва.

Видеообзор матча Монако – Бенфика:

Не без проблем, но ожидаемо свою победу одержала Бавария. Мюнхенцы дважды забили на поле Селтика, но под занавес встречи дали шотландцам сократить отставание. Ответные матчи во всех четырех парах пройдут в следующий вторник, 18 февраля.

Видеообзор матча Селтик – Бавария:

Все результаты Лиги чемпионов за 12 февраля: